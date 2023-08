RC Lens - Mercato : on sait quand l'officialisation de Wahi tombera

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens a enfin trouvé le remplaçant de Loïs Openda en la personne d'Elye Wahi. Le futur ex-attaquant de Montpellier devrait s'engager en faveur des Sang et Or contre 35 millions d'euros bonus compris et devrait donc devenir le transfert le plus cher de l'histoire du club artésien. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ELYE WAHI Officialisation imminente pour Wahi ! Alors que l'international Espoirs français est arrivé ce samedi après-midi dans l'Artois pour satisfaire sa visite médicale, le journal L'Équipe nous apprend, dans son édition du jour, que l'officialisation de l'arrivée d'Elye Wahi au RC Lens devrait avoir lieu ce dimanche, les derniers détails administratifs ayant été réglés dans la journée de samedi. Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 20 août

Lire l'édition de ce dimanche> https://t.co/HWZws5gWXU pic.twitter.com/OocCkqERNL — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'officialisation de l'arrivée de l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, au RC Lens devrait avoir lieu ce dimanche, les derniers détails administratifs ayant été réglés dans la journée de samedi.

Fabien Chorlet

Rédacteur