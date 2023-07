RC Lens – Mercato : Onana transféré pour moins cher que prévu ?

Après Seko Fofana et Loïs Openda, un autre départ se précise au RC Lens mais celui-ci ne concerne pas un joueur majeur puisqu'il s'agit de Jean Onana. Le milieu de terrain n'entrait plus vraiment dans les plans de Franck Haise. Il se dirige vers Besiktas.

L'Equipe annonçait ce jeudi que le joueur est attendu aujourd'hui en Autriche, où la formation stambouliote est actuellement en stage, afin de passer sa visite médicale. Et que l'indemnité de transfert s'élèverait à 5,3 M€. Si Nicolo Schira confirme le départ d'Onana vers Besiktas, le transfert ne serait que de 4 M€ selon le journaliste italien. Onana s'engagerait jusqu'en 2027. A suivre...

