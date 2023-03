RC Lens - Mercato : Openda affole l’Europe après son triplé historique à Clermont !

Un triplé et ça repart ! Critiqué ces dernières semaines pour son manque d’attrait offensif, le RC Lens a répondu de la plus belle des manières en claquant quatre buts à Clermont. Loïs Openda a grandement contribué à ce large succès en inscrivant un triplé en moins de cinq minutes.

Ce hat-trick express, qui lui a permis d’entrer de plain-pied dans l’histoire de la Ligue 1, a attiré le regard de plusieurs écuries européennes en vue du prochain mercato. Selon Rudy Galetti, certains clubs espagnols et italiens le suivent avec attention pour l'été.

Acheté à prix d’or (10 M€) par le RC Lens à Bruges l’été dernier, l’attaquant belge (23 ans) aurait une situation évolutive au sein du club artésien. Cela pourrait-il signifier que les dirigeants des Sang et Or seraient prêts à lui ouvrir la porte en cas d’offre satisfaisante ?

🚨💫 Talent, cold blood and speed: Lois #Openda - with a hat-trick in 5 minutes vs #Clermont - made #Lens fly yesterday. ⚽⚽⚽



👀 Some 🇪🇸 and 🇮🇹 clubs are following him with attention for the summer: evolving situation. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/XxX7wnpcux