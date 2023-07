RC Lens - Mercato : Openda frappe déjà fort à Leipzig et n'a aucun regret avec Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Loïs Openda (23 ans) n’a pas manqué ses débuts au RB Leipzig. Lors d’une défaite contre l’Udinese (1-2), l’ancien attaquant du RC Lens est entré en jeu en seconde période ce mercredi et a mis seulement 21 minutes pour égaliser à 1-1 d’une superbe frappe de près. L’occasion pour Openda de revenir sur son transfert en Allemagne après d’âpres négociations avec le RC Lens. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Je suis vraiment content d’être ici. » « Le RB Leipzig s’est très bien développé ces dernières années et c’est une nouvelle étape par rapport à mon dernier club, a-t-il analysé en conférence de presse. Je veux toujours m’améliorer et je veux jouer au plus haut niveau. Le niveau de qualité dans cette équipe est vraiment élevé et l’ entraînement est intense. C’est exactement ce que je veux. Je suis vraiment content d’être ici. » Loïs Openda a inscrit son premier but avec le RB Leipzig. ⚽️🇧🇪



Il ne lui a fallu que 20 minutes de jeu.



Après plusieurs semaines de négociations entre le RC Lens et le RB Leipzig, Loïs Openda a finalement rallié le club allemand au mercato estival. L'attaquant de 23 ans y est déjà en veine et ne regrette pas d'avoir été transféré.

Bastien Aubert

Rédacteur