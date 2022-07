RC Lens - Mercato : Openda justifie son choix de rejoindre les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Pour la première fois de sa carrière, Loïs Openda va évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens. À 22 ans, le buteur Belge s’est engagé avec les Sang et Or pour les cinq prochaines saisons. Auteur de 24 buts en 50 apparitions, la saison passée, avec le Vitesse Arnhem, il s’est justifié sur son choix de rejoindre le RC Lens.

"Devenir meilleur"

Dans une interview, accordée à l’Équipe, il s’est exprimé sur les raisons de ce choix : « Pour devenir un meilleur joueur, je devais venir en France. Lens évolue dans un système qui me convient. À moi de me créer des occasions et pour cela, j’ai besoin de l’équipe. Mais je peux aussi utiliser mes qualités de vitesse, redescendre pour participer au jeu, évoluer sur un côté. Je suis devenu polyvalent. »