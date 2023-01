RC Lens - Mercato : Openda met un terme aux rumeurs de départ

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Au terme d'une soirée de grâce face au PSG (3-1), marquée par un but et une passe décisive, Loïs Openda a repris confiance en son aventure au RC Lens. Mais avant ce 1er janvier 2023, l'attaquant belge se posait des questions sur son avenir en Artois. Laissé sur le banc lors des quatre précédents matches de championnat, le joueur arrivé durant l'été ne voulait pas se satisfaire de cette condition de supersub. Mais depuis, tout a donc changé, au point qu'Openda se voit s'inscrire dans la durée au Racing.

« Je veux encore gagner des matches avec le RC Lens, des trophées aussi, si possible. Je veux écrire l’histoire et essayer d’être l'un des plus grands buteurs. Je commence à montrer que je peux marquer. Je veux le faire à chaque match. Essayer d’avoir une belle carrière, être un des meilleurs attaquants et ça commence dès maintenant. On va essayer de gagner le plus de matches possibles, mais je ne vais pas parler d’être champion, on n’est pas encore à la moitié de la saison. Notre objectif est d’aller le plus possible, que ce soit en coupe ou en championnat. On verra ce que ça donnera. »