RC Lens - Mercato : Openda pisté par un club mythique

Se rapprocher des vingt buts en une saison n’est pas donné à tout le monde, surtout pour sa première saison dans le championnat. C’est pourtant ce qu’a accompli Loïs Openda avec ses 19 buts en 36 matchs. Et forcément, une telle performance n’est pas passé sous le radar des grands clubs européens. Dans le dernier carré de la Ligue des Champions Ainsi, c’est l’AC Milan qui aurait fait du Belge sa priorité absolue pour cet été. Les Lombards, qui ont impérativement besoin d’un numéro 9 au vu de la piètre qualité des leurs, auraient donc coché le nom de Loïs Openda pour suppléer l’attaque actuelle des Rossoneri, selon la Gazette dello Sport. Ils seraient même prêts à mettre 25 millions d’euros sur la table, pour tenter de convaincre le RC Lens de lâcher son attaquant phare, seulement un an après son arrivée dans le Nord.

Pour résumer Au RC Lens d’accepter ou non la proposition de l’AC Milan, ou de tenter de jouer le jeu des enchères pour tirer le prix fort, d’un joueur dont la côte ne cesse de grimper. De plus, avec une somme aussi conséquente, les Lensois seront probablement capables de remplacer parfaitement leur attaquant, comme ils l’ont déjà fait par le passé.

