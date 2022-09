RC Lens - Mercato : Oughourlian, Leeds, Stade Rennais... révélations sur la prolongation de Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La prolongation de Seko Fofana au RC Lens jusqu'en 2025 restera dans les annales. D'abord parce qu'elle était inattendue, le capitaine artésien ayant été annoncé à droite et à gauche tout l'été. Ensuite parce que sa mise en scène, avec cette signature dans le rond central d'un Bollaert plein à craquer et ivre de bonheur après le festival contre Lorient (5-2) était spectaculaire. Dans son édition du jour, La Voix du Nord revient longuement dessus et révèle quelques secrets bien gardés.

"Deux ans après son arrivée, déjà un événement en soi pour un promu, le milieu de terrain de 27 ans incarne désormais un club à nouveau attractif et décidé à franchir un cap, à l'image de son président, Joseph Oughourlian, à la recherche d'un actionnaire minoritaire pour investir davantage encore. L'homme d'affaires avait fait des efforts conséquents pour enrôler le joueur à l'été 2020, il est encore à la base de sa prolongation. Fofana l'a d'ailleurs remercié au micro. Pour son contrat et plus encore pour le recrutement. Car l'ex-joueur d'Udinese a refusé des offres plus lucratives, anglaises, la première notamment, formulée par Leeds, et encore celle de Rennes, revenu faire le forcing dans les dernières heures."