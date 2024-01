RC Lens - Mercato : Oughourlian prêt à relancer un recalé de Haise ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Sur le flanc depuis un peu plus d’un an et demi, Wuilker Farinez (25 ans) devrait voir son aventure au RC Lens se terminer cet hiver. Numéro 1 bis avant sa grave blessure à l’été 2022, le portier vénézuélien n’a plus fait une feuille de match depuis et l’arrivée de Brice Samba ainsi que la présence de l’éternel Jean-Louis Leca lui bouchent les perspectives.

Farinez de retour aux Millonarios

Du côté du Racing, on a même ouvert la porte à un départ de Farinez à six mois du terme de son contrat. Alors que la presse colombienne l’envoyait à l’Atlético Nacional, le natif de Caracas ne rebondira pas dans cette équipe. L’Atlético l’a confirmé que Farinez qui « n’aura pas retrouvé le rythme suffisamment à temps pour être compétitif » ne « sera donc pas recruté ». En revanche, l’actionnaire majoritaire du RC Lens Joseph Oughourlian pourrait lui faire un beau cadeau… en lui offrant une place dans sa galaxie ailleurs que dans l’Artois.

Selon le média colombien VarskySports, confirmé par La Voix du Nord, le boss d’Amber Capital ouvrirait la voie à un retour de Wuilker Farinez aux Millonarios… Le club partenaire d’où il venait lorsqu’il avait rejoint le RC Lens en juillet 2020. Il n’y a donc pas que John Textor qui utilise les vases communicants entre ses clubs pour régler certains soucis.

