RC Lens - Mercato : Patrick Berg a poussé son départ vers les Sang et Or

Arrivé au RC Lens avant même l'ouverture du Mercato d'hiver, Patrick Berg (milieu, 24 ans) ne regrette absolument pas son choix d'avoir quitté le Bodo/Glimt et le championnat de Norvège dont il était l'une des têtes d'affiche.

Dans un entretien au média local Nettavisen, Patrick Berg n'a pas hésité une seconde au moment où l'offre des Sang et Or est tombée sur le bureau : « Mon agent et moi avons rapidement eu le sentiment que ce serait une étape parfaite pour moi, alors il s’agissait simplement de faire savoir à Bodø/Glimt que c’était ce que je voulais ».

Dès lors le club scandinave n'a pas fait barrage dès lors que le Racing, par le biais de son coordinateur sportif Florent Ghisolfi, a pris au sérieux le dossier avec une offre financière cohérente.