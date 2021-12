RC Lens - Mercato : Patrick Berg, « une chance incroyable » pour Franck Haise

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le RC Lens ne perd pas de temps concernant son marché des transferts. Élu meilleur joueur d’Eliteserien, nom du championnat de football norvégien, sous les couleurs du FK Bodø/Glimt, Patrick Berg s’est engagé avec les Sang et Or ce mardi 21 décembre. Selon des médias en Norvège, le montant du transfert s’évaluerait aux alentours de 4 millions d’euros avec un pourcentage à la revente du joueur. Pour son nouveau manager Franck Haise, il s’agit d’une chance inouïe de pouvoir compter Patrick Berg au sein de son effectif. « Patrick a choisi un club et le club l’a choisi. Avoir Patrick Berg dans son effectif est une chance incroyable. Je dirais qu’il a encore un grand potentiel », a-t-il affirmé.

Lens have reached an agreement with Bodø/Glimt to sign Norwegian midfielder Patrick Berg on a permanent move, done deal and here-we-go. The player will be in France today, together with his agent. 🇳🇴🇫🇷 #transfers



Contract until June 2026 to be signed in the next few hours. pic.twitter.com/pZZUOiDarB