RC Lens - Mercato : Pierre Ménès place le hit de l’été chez les Sang et Or

Le RC Lens réussit un début de saison qui va au-delà de ses espérances. Après 5 journées de L1, les Sang et Or sont positionnés aux avant-postes (6e) et peuvent préparer la réception de l’ASSE dans de très bonnes conditions à Bollaert (samedi, 17h). Si Ignatius Ganago, encore buteur mais sorti sur blessure à Nîmes dimanche (1-1), pourrait finalement être sur pieds contre les Verts, Pierre Ménès a déjà placé l’ancien attaquant de l’OGC Nice comme le meilleur coup du mercato en Ligue 1 cet été.

« Ganago, décidément le hit de cette fin d’été et de ce début d’automne »

« Le RC Lens aurait mérité de l’emporter à Nîmes, explique le consultant de Canal+ sur son blog. Les Sang et Or ont ouvert le score une nouvelle fois par Ganago, décidément le hit de cette fin d’été et de ce début d’automne. Bien servi par Kakuta, l’attaquant camerounais a inscrit son quatrième but. La première partie du match a été très nettement en faveur des Lensois, qui dominaient sur sujet. Et puis, au courage, les Gardois sont bien revenus dans le match et ont égalisé en fin de partie par Ferhat. Un match nul globalement logique. »