RC Lens - Mercato : piste du Racing, Mangani rebondit en Ligue 1 (officiel)

Quinze ans après son passage à l’ACA, Thomas Mangani est de retour en Corse après sept saisons passées sous le maillot angevin. « Je suis heureux de retrouver l’ACA 15 ans après, c’est un plaisir ! Je remercie les dirigeants pour la confiance qu’ils me témoignent. J’espère apporter un maximum à l’équipe, au club, à mes coéquipiers car j’arrive avec une grande motivation. Je veux être à la hauteur de la confiance que l’on me donne », a notamment déclaré Mangani sur le site du club corse.

« C’est un joueur d’expérience et nous avons besoin de gars qui connaissent le niveau de la Ligue 1 et toute son exigence. Thomas connaît le club pour y avoir évolué, il avait la volonté de porter nos couleurs. Nous apprécions les joueurs qui sont déterminés à jouer pour l’ACA», a expliqué de son côté Johan Cavalli, coordinateur sportif du club et chargé du recrutement avec le coach Olivier Pantaloni.

🚨 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 : 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫



Pour résumer En fin de contrat au SCO d'Angers, Thomas Mangani (35 ans) fait son retour à l'AC Ajaccio, fraichement promu en Ligue 1. Le RC Lens, un temps sur les rangs, peut désormais passer son chemin et se consacrer à d'autres pistes.

