RC Lens - Mercato : pisté par MU et le Real Madrid, Medina fait une annonce forte sur son avenir !

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Le RC Lens a connu une petite ombre au tableau dans sa saison idyllique en étant sorti par le Red Star samedi au stade des 16es de finale de la Coupe de France. Après avoir mené au score, les Sang et Or se sont fait rejoindre puis dépassés par le club audonien dans le money time à cause notamment d’une défense trop fléxible (2-3).

Facundo Medina faisait partie de cette équipe et a même marqué le deuxième but artésien, lui qui était placé un cran plus haut que d’habitude dans le 3-5-2 habituel de Franck Haise. Cette contre-performance ne semble pas avoir entamé sa confiance et son plaisir d’évoluer au RC Lens. Interrogé sur les intérêts du Real Madrid et de Manchester United en vue du mercato, le défenseur argentin met ainsi son avenir entre parenthèses pour se consacrer au club artésien.

« Aujourd’hui, j’ai la tête à Lens »

« Je rêve de gagner avec l’équipe nationale. Ensuite, que ce soit United, le Real Madrid, Milan ou l’un de ces grands clubs... aujourd’hui, j’ai la tête à Lens, a déclaré Medina au média local Tiempo. Je suis à l’aise et heureux, profitant du groupe et de la saison. Ce n’est pas facile pour une équipe nouvellement promue de se battre dès sa première saison dans le top 5 de la ligue 1. Je m’accroche au fait que je suis ici aujourd’hui, je donne ce que j’ai et ce que je peux. Je m’en sors qu’ils soient ou non en train de négocier avec d’autres clubs. Je n’aime pas cet atmosphère. Je concentre mon esprit sur les entraînements, au jour le jour. Et si cela arrive, ce sera avec plaisir. »