RC Lens - Mercato : point complet sur tous les dossiers chauds, grosse surprise avec Badé !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le mercato du RC Lens sera agité cet été. Comme le site Lensois.com le fait remarquer, Arnaud Pouille et Florent Ghisolfi ont confirmé la tendance hier soir en validant notamment l’arrivée de Lukasz Poreba en remplacement de Yannick Cahuzac, alors que l’arrivée de Jimmy Cabot, piston droit d’Angers, est qualifiée de « très probable » par le coordinateur sportif du club artésien.

Le RC Lens ne perd pas non plus espoir de garder Arnaud Kalimuendo malgré son contrat au PSG. « Kali sait que la porte est ouverte. On est en contact avec son entourage. Il sait très bien ce qu’on pense de lui. C’est un garçon très intelligent, bien entouré. Il va regarder ce qu’il se passe dans le club où il est sous contrat comme ce qu’il s’est passé la saison dernière », a expliqué Pouille.

Badé a tenté un retour au RC Lens !

Au niveau des départs - Cheick Doucouré, Seko Fofana et Jonathan Clauss - les deux hommes ont été clairs : le RC Lens n’est pas dans l’obligation de vendre mais... « Tout peut arriver, explique le Corse. Si ces joueurs là n’étaient pas sollicités ce serait surprenant. Personne n’a de bon de sortie, à l’inverse, personne n’est enfermé. A un moment il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. Il faut toujours que ça se passe dans l’échange et la transparence ».

L’Équipe nous apprend enfin que Loïc Badé (22 ans) aurait souhaité retourner au RC Lens dès le mercato d’hiver, lui qui a du mal à s’imposer au sein de la défense centrale du Stade Rennais depuis son arrivée l’été dernier.

Bastien Aubert

Rédacteur