RC Lens - Mercato : Poreba fait une révélation et évoque son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

En manque de temps en jeu au RC Lens depuis le début de la saison, Lukasz Poreba, recruté l'été dernier par le club artésien en provenance du Zaglebie Lubin, aurait pu partir en prêt cet hiver. Mais le milieu de terrain polonais n'a pas voulu, comme il l'a révélé dans un entretien accordé à TVP Sport.

Podcast Men's Up Life

"Je voulais rester ici et finir la saison"

"J’ai eu des demandes d’autres clubs, mais je n’étais pas vraiment intéressé. Je voulais rester ici et finir la saison. Le temps nous dira ce qui se passera ensuite. Je n’y pense pas pour le moment. On peut avoir besoin de moi à chaque match et c’est sur ça que je me concentre", a-t-il-confié dans des propos rapportés par Lensois.com.

Lukasz Poreba explique également qu'il a refusé de quitter le #RCLens dans le cadre d'un prêt cet hiverhttps://t.co/2mEl9cJFvf pic.twitter.com/e7bAZuRguM — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 14, 2023

Pour résumer En manque de temps en jeu au RC Lens depuis le début de la saison, Lukasz Poreba aurait pu partir en prêt cet hiver. Mais le milieu de terrain polonais n'a pas voulu, comme il l'a révélé dans un entretien accordé à TVP Sport.

Fabien Chorlet

Rédacteur