RC Lens – Mercato : Pouille évoque le cas Kalimuendo et démonte la rumeur Medina à MU

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Invité dans l'émission de France Bleu Nord lundi soir, Arnaud Pouille (DG du RC Lens) a évoqué l'avenir d'Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG, et considéré comme l'un des points chauds des semaines à venir.

« On discute déjà entre nous. On est satisfait de lui. Ce n'est pas évident d'acceuillir un jeune du Paris Saint-Germain mais on a trouvé un accord avec eux. C'est vrai qu'il y a un accord avec Paris. C'est vrai que Paris a un « droit de contre option » assez court (…) On fera le point en temps voulu. Laissons se finir le Mercato d'hiver », a-t-il déclaré sur le sujet.

Concernant la rumeur qui a envoyé Facundo Medina à Manchester United, le dirigeant des Sang et Or y a tordu le cou : « Pour Medina, il n'y a eu aucun contact », a-t-il assuré, expliquant qu'en plus de l'effort généralisé sur les salaires au club, Joseph Oughourlian avait dû remettre au pot pour éviter que le club se retrouve en situation délicate.