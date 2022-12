RC Lens - Mercato : Pouille justifie la prolongation de Leca

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L’aventure dans le Nord continue pour Jean-Louis Leca. Le portier a prolongé au RC Lens jusqu’en juin 2024. Arrivé en 2018, le natif de Bastia a réalisé 132 matchs avec les Sang et Or, il est un des grands artisans de la remontée du RCL en Ligue 1. Arnaud Pouille, le directeur général lensois, s’est exprimé sur la prolongation du gardien de 37 ans.

« Nous sommes particulièrement heureux de poursuivre la belle histoire entre le Racing Club de Lens et Jean-Louis Leca. Une histoire d’hommes, de cœur et de valeurs. Jean-Louis a été et restera l’un des artisans du renouveau du club au point de devenir un véritable lensois d’adoption. C’est d’ailleurs tout à fait symbolique que le maillot de gardien avec lequel il pose aujourd’hui, au moment de sa prolongation, est sang et or. »

« Son caractère impétueux, compétiteur et fédérateur ne laisse personne indifférent au Racing. Sur les terrains comme en dehors, il s’investit sans compter depuis quatre ans pour le groupe et est un homme clé du collectif. Sa prolongation souligne un peu plus la fidélité et la continuité auxquelles nous sommes très attachés dans le projet du club. », a-t-il expliqué sur le site du RCL.