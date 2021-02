RC Lens : Mercato (quasiment) clos chez les Sang et Or !

Si certains clubs ont encore des annonces à faire d'ici à ce lundi soir minuit (Ntcham pour l'OM, Maja (Bordeaux) à Fulham), c'est terminé depuis longtemps du côté du RC Lens. Invité de France Bleu Nord ce soir, le directeur général des Sang et Or Arnaud Pouille l'a confirmé.

« C’est plus calme car c’est le marché global. On a voulu donner du temps de jeu à ceux qui en avait moins. Cela s’est fait beaucoup par prêt ou résiliation », a-t-il expliqué concernant le Mercato du Racing. D'autres départs possibles ? « A priori, non. Il nous faut encore des joueurs à inscrire sur la feuille de match (rires). C’est calme et ça devrait être calme. Après, on ne va pas dire jamais tant qu’il n’y a pas le gong final », a-t-il conclu.