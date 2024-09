RC Lens Mercato : que faire avec Kévin Danso ?

Cette semaine, la question RC Lens de la semaine porte sur l’avenir de Kévin Danso, resté chez les Sang et Or suite à l’échec de sa visite médicale à l’AS Rome. L’Autrichien, qui n’a plus rejoué au football depuis, doit faire l’objet d’une opération bénigne au cœur avant de reprendre la compétition. Mais le train du Racing de Will Still est déjà parti sans lui. Quel avenir pour l’ancien roc artésien ?

Danso, la fin d'un cycle en 2025

Pour Fabien Chorlet, notre spécialiste du Racing, Lens n’a aucun intérêt à précipiter le départ de Kévin Danso, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. A ses yeux, il faut prendre le temps de le « retaper », zapper le Mercato d’hiver et attendre patiemment l’été 2025 pour lui trouver une porte de sortie. D’accord ou pas ? Vous pouvez en débattre en commentaires de cette vidéo.

Qui est Fabien Chorlet, notre spécialiste du RC Lens ? À la rédaction depuis mars 2021, Fabien Chorlet, grand fan de Bollaert, est devenu au fil du temps notre spécialiste du club lensois. Depuis, il ne manque désormais plus aucun match des Sang et Or et connaît la chanson des Corons par cœur.