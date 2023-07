RC Lens : Ramaré officialisé, une casserole lui colle aux crampons

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Dévoilée hier par La Voix du Nord, la piste Johann Ramaré pour remplacer Yannick Cahuzac dans le staff de Franck Haise a été officialisée ce mercredi par le RC Lens. L'ancien milieu de terrain, qui dirigeait les U17 du Stade de Reims depuis deux ans, devient le deuxième adjoint de l'entraîneur sang et or, plus spécialement chargé du suivi et du développement des jeunes talents de l'équipe première. Une mission en rapport directe avec la précédente.

Il avait marqué à Bollaert lors d'un derby en 2009

Sur les réseaux sociaux, les supporters lensois ont souhaité la bienvenue à leur recrue, tout en lui rappelant une casserole : le 22 mai 2009, alors qu'il jouait à Boulogne, il avait offert la victoire à l'USBCO (1-0) dans un Bollaert plein à craquer pour fêter la montée en L1, sur un coup franc dévié par le mur. Un succès qui avait permis aux visiteurs de s'inviter dans le trio de tête à une journée de la fin et qui n'avait pas empêché les Artésiens de faire la fête.

Johann Ramaré, deuxième adjoint du groupe professionnel ✍️



Par son parcours et les contours du poste définis par Franck Haise, l'ancien milieu de terrain aura particulièrement en charge le suivi et le développement des jeunes talents de l'équipe première.



▶️… pic.twitter.com/aj1tfL9mWc — Racing Club de Lens (@RCLens) July 5, 2023

