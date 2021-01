RC Lens - Mercato : retour à l'envoyeur pour un flop en attaque

On ne peut pas dire que le lien qui uni le Racing Club de Lens aux Millonarios de Bogota depuis que Joseph Oughourlian a pris la direction des Sang et Or se soit montré fructueux ! La preuve en est que, cet hiver, le jeune attaquant colombien Jader Valencia, prêté pour deux ans à l'été 2019, a été renvoyé au pays avec six mois d'avance !

Les Millonarios le voulaient pour le début de leur championnat

Dans les colonnes de L'Avenir de l'Artois, l'entraîneur de l'équipe de la réserve lensoise, Yohan Demont, a expliqué pourquoi Valencia, 21 ans, avait été renvoyé au pays prématurément.

« On savait que le club ne souhaitait pas lever l’option d’achat cet été alors Millonarios a voulu le récupérer pour le début de son championnat. Jader avait beaucoup de regrets en partant parce qu’il a souvent été blessé. Il était vraiment touché. Je lui ai dit qu’il ne fallait pas le vivre comme un échec mais plus comme une expérience parce qu’il a bien travaillé. »