RC Lens - Mercato : retour au pays pour Patrick Berg !

Un nouveau départ va avoir lieu au RC Lens. Arrivé au club lors de l’hiver 2021, le milieu de terrain défensif Patrick Berg a eu de grandes difficultés à d’adapter à son équipe et son nouveau championnat. Face à ses complications, le norvégien de 24 ans a pris une décision pour la suite de sa carrière. Direction Bodø/Glimt Selon les informations de Foot Mercato, Patrick Berg va quitter le RC Lens dans les prochaines heures pour retourner dans son ancien club de Bodø/Glimt. Dans cette opération, les Lensois devraient recevoir 4.5 millions d’euros, le même montant déboursé par les Sang et Or l'hiver dernier pour s'attacher les services du milieu scandinave.

Adam Duarte

Rédacteur

