RC Lens – Mercato : réunion au sommet entre Danso et des clubs de Premier League

Auteur d’une saison exceptionnelle, Kevin Danso plaît beaucoup en Europe. Il y a quelques semaines, Fabrizio Romano faisait déjà état de nombreux clubs intéressés, notamment en Italie, en Espagne, ainsi qu’en Angleterre. Cet intérêt s’est un peu plus concrétisé aujourd’hui comme le confirme le journaliste italien. Les agents de Danso en Angleterre En effet, pour discuter de l’avenir de leur joueur autrichien la saison prochaine, les agents de Danso seraient en Angleterre pour discuter avec les clubs intéressés. Cependant, les clubs espagnols et italiens intéressés ne lâcheraient pas l’affaire pour autant, et attendraient un petit peu pour discuter avec le défenseur lensois.

Pour résumer Après leur saison époustouflante, les Lensois devront faire de leur mieux pour garder leurs meilleurs éléments, sur qui l’Europe entière pose son regard. Aux dirigeants artésiens désormais, de gérer le mercato d’une main de maître.

