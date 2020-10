RC Lens – Mercato : Robail a vite retrouvé la confiance d'un coach à Guingamp

Son début de saison au RC Lens ne lui avait pas laissé beaucoup d'espoir. Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or, ne semblait pas franchement compter sur lui, alors Gaëtan Robail est allé voir du côté de Guingamp si l'herbe y est plus verte.

Au sein du club breton, qui espère bien jouer la montée en Ligue 1, Robail espère retrouver des performances qui en avaient fait une valeur sûre de Ligue 2. Une chose est sûre, son entraîneur Mecha Bazdarevic mise sur lui pour la saison à venir.

Bazdarevic déjà fan de Robail

« C’est un très bon footballeur qui a convaincu tout le monde au club. J’en avais besoin. On en attend beaucoup, avec toutes ses qualités pour qu’il apporte à ce groupe, pour l’aider à retrouver de la confiance. On est sûr qu’avec son expérience, ses qualités de footballeur et d’homme, il va nous aider à progresser », a confié le coach guingampais dans des propos relayés par Lensois.com.