RC Lens - Mercato : Robail déjà déçu de son prêt à Guingamp ?

Le RC Lens compte sur Gaëtan Robail... pour plus tard. Alors que les Sang et Or ont réalisé un début de saison prometteur, ils ont préféré envoyer leur attaquant de 26 ans en prêt du côté de l’EA Guingamp en certifiant qu’il aurait sa chance en Artois la saison prochaine. En attendant, l’exercice en cours devrait être très long pour l’ancien buteur du PSG. L’intéressé a en effet du mal à trouver un état d’esprit franchement motivant du côté du Roudourou.

Un meilleur état d’esprit au RC Lens ?

« Par rapport à ce que j’ai connu, c’est entre les 2 pour ma part. C’est mieux qu’à Valenciennes mais moins bien que Lens, explique Robail dans Le Télégramme. L’année dernière, toute l’équipe avait la même volonté, monter en Ligue 1. Là, je ne ressens pas le même objectif même si ça vient pour certains qui prennent conscience. »