RC Lens – Mercato : Robail sur le départ, les Sang et Or ne recruteront pas de remplaçant

Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter hier soir, le VAFC envisage bel et bien de se faire prêter Gaëtan Robail (RC Lens, 26 ans) d'ici à la fin du Mercato. Un dossier délicat du fait de la prise en charge du salaire de l'ailier artésien et qui ne changera pas forcément les plans des Sang et Or en matière de Mercato.

Ganago a tout changé

En effet, même en cas de départ de Robail, il ne devrait y avoir aucune recrue supplémentaire au Racing. D'abord parce que le départ de Robail, relégué en rang d'utilitaire par Franck Haise, ne serait pas une perte insurmontable pour Lens qui dispose de beaucoup d'armes offensives... Mais aussi et surtout car cela ne permettrait pas de dégager les moyens suffisants pour faire un coup.

Ignatius Ganago réussissant ses débuts au delà des espérances des décideurs, le RC Lens n'est aujourd'hui plus en recherche de ce « n°9 » athlétique visé il y a quelques semaines. Depuis l'arrivée de Seko Fofana, le club n'a de toute façon plus les liquidités pour ça. Liquidités que d'éventuels départs de Robail ou Radovanovic ne dégageront pas en quantité suffisante. Le dossier de l'avant-centre ne devrait pas être réétudié d'ici au mois de janvier... A moins qu'une grave blessure ne vienne tout chambouler et ne force Joseph Oughourlian à un ultime effort.