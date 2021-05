RC Lens – Mercato : sa saison à Bastia, ses modèles, son avenir... Tom Ducrocq en dit plus

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La montée en L2 de Bastia

« Franchement c’est magnifique. On ne s’y attendait pas forcément parce qu’on était un promu. On savait qu’on avait une belle équipe mais on ne savait pas comment on allait se positionner dans ce championnat. C’est magnifique, ce qu’on a fait c’est quelque chose de grand pour l’histoire du club. Maintenant il faut continuer de travailler pour aller chercher le titre. »

Son avenir

« Je suis toujours sous contrat à Lens, il me reste une année. Logiquement, je devrais prolonger si tout se passe bien. Ensuite on verra si j’ai la possibilité de jouer à Lens ou non, on verra ce qu’il se passe mais je ne ferme pas la porte à un nouveau prêt en Ligue 2. Je suis jeune, il faut que je prouve que j’ai le niveau, étape par étape. Je sais que Bastia est intéressé par un nouveau prêt, je ne ferme pas la porte, je suis prêt à progresser et prouver.



La saison du RC Lens

« Comme pour Bastia, personne ne s’attendait à une aussi belle saison du RC Lens. En plus d’avoir les résultats, l’équipe pratique un football qui est magnifique à voir, ça joue au ballon, ça ne balance pas, ça ressort proprement. C’est incroyable ce qu’ils ont fait cette année et j’espère que ça sera la même chose dans les années à venir. Je ne suis pas surpris parce que je l’ai connu un peu plus de deux ans avec la réserve de Lens. Quand on parle football avec lui, on sent que c’est quelqu’un qui connaît beaucoup le football moderne. Il a ses idées, son propre style de jeu, sa façon de faire, sa manière de voir le jeu. Ce qui me surprend, c’est que je ne m’attendais pas à le voir si haut si vite. Par contre, je savais déjà qu’il avait les qualités pour être un grand coach de Ligue 1. Que ce soit en tant qu’homme ou coach c’est vraiment une personne bien. »

Ses modèles

« Quand on recherche des modèles, on regarde toujours les joueurs qui sont au top du top. Moi les miens c’était Xavi et Iniesta qui sont pour moi le top du top. Après, quand je suis arrivé à Lens, dans le vestiaire des pros, il y avait des Cahuzac, Gillet … J’essayais de regarder leur comportement sur le terrain, leur façon de faire et leurs habitudes. J’ai beaucoup appris d’eux. »