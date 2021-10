RC Lens, OM - Mercato : Seko Fofana prêt à faire faux bond aux Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Patrice Beaumelle a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Le sélectionneur des Éléphants a affirmé ce week-end que Seko Fofana (26 ans) avait décidé de ne pas répondre à sa convocation en Côte d’Ivoire pour cette trêve internationale afin de se concentrer sur le RC Lens. Et uniquement sur le RC Lens.

Cette annonce n’est pas passée inaperçue sur le continent africain, où Patrick Mboma a tenté d’analyser la décision du solide milieu de terrain des Sang et Or. Celle-ci serait plus stratégique qu’elle n’y paraît et pourrait notamment intéresser un club comme l'OM.

« Il est dans un choix où il se dit ‘il faut que je carbure avec mon club et, une fois que j’aurai carburé avec mon club, j’irai dans un club qui me fait rêver réellement’. Je ne pense pas que pour le joueur Lens soit un aboutissement dans sa carrière, a analysé l’ancien buteur du PSG sur Canal+. Le timing est hyper courageux. Il est en train de dire ‘Je vais peut-être louper une Coupe du Monde’. La vérité d’octobre 2021 n’est pas la vérité de juin 2018. Laisser la sélection, c’est reculer pour mieux sauter. »

#LGB 🔴 - Auteur d'un très bon début de saison avec le @RCLens, Seko Fofana 🇨🇮 a refusé de rejoindre la sélection ivoirienne pour se concentrer sur son club.



👉🏾 Un choix que @MBOMAPatrick peut comprendre mais qui déçoit clairement @Nabil_djellit ⤵️ pic.twitter.com/nGn0ExL6JF — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 4, 2021