RC Lens - Mercato : Seko Fofana redonne de gros espoirs à l’OM !

Seko Fofana (26 ans) a encore été éblouissant vendredi à Bollaert. Au four et au moulin face à l’ESTAC, le milieu de terrain ivoirien a activement participé à la large victoire du RC Lens lors de la 13e journée de Ligue 1 (4-0).

Soucieux de briller en club, ce même Fofana a pris la décision forte de ne pas répondre à l’appel de sa sélection en vue... d’un prochain gros transfert ? La question se pose dans le Nord, où l'on se demande comment le RC Lens va pouvoir conserver un joueur de sa trempe en se souvenant que l’OM, cet été, et plus récemment Newcastle se sont positionnés.

« Il y a une fin à tout et ça fait peur »

Même l’intéressé, bien que très attaché au RC Lens, semble également commencer à en douter. « Aujourd’hui, je ne prends que du plaisir. Je ne veux pas penser à la fin. Tout se passe bien ici, j'aime la mentalité des gens. Mais il y a une fin à tout. Et ça fait peur », a fait savoir le milieu de 26 ans.

« Je suis convaincu qu'il terminera la saison au RC Lens, a précisé le journaliste Sylvain Charley sur France Bleu Nord. Un départ cet hiver semble improbable à moins d'une offre impossible à refuser mais ce n'est pas à priori la volonté du joueur de partir en janvier. »

