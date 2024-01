RC Lens Mercato : Seko Fofana a signé dans son nouveau club

Arrivé l’été dernier à Al Nassr, Seko Fofana, l'ancien milieu du RC Lens, ne retrouvera pas Cristiano Ronaldo à son retour de la CAN. Le joueur va bien quitter Al Nassr, mais il va rester en Arabie saoudite.

Al-Ettifaq annonce son arrivée ce mardi soir. Fofana viendra remplacer Jordan Henderson, qui s'est engagé avec l'Ajax Amsterdam six mois après son arrivée en Arabie saoudite.

#AlNassr can confirm that Seko Fofana and Abdullah Mado have joined #Ettifaq on a half season loan deal.

While, Khalid AlGhannam has joined #Ettifaq on a permanent transfer.



We wish them the best of luck 🙏💛 pic.twitter.com/nDi5XDNm3X