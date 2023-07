RC Lens - Mercato : Seko Fofana vend la mèche pour son départ

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Au grand dam des supporters lensois, Seko Fofana devrait quitter le RC Lens cet été pour rejoindre l'Arabie saoudite où il retrouvera notamment Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic ou encore Anderson Talisca.

Accord imminent entre le RC Lens et Al-Nassr pour Fofana !

Mais alors que le journaliste italien, Fabrizio Romano, a annoncé ce lundi que l'accord entre le club artésien et le club saoudien serait imminent pour le transfert du milieu de terrain ivoirien, ce dernier semble avoir vendu la mèche pour son départ des Sang et Or en supprimant tous ses posts Instagram et en enlevant la mention "RC Lens" sur son profil du réseau social. Le départ de Seko Fofana à Al-Nassr ne fait donc plus l'ombre d'un doute.

RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Le départ de Fofana est plus décevant que celui d'Openda » https://t.co/R7vU5gH9sr — But! Football Club (@club_but) July 17, 2023

