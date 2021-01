RC Lens - Mercato : Simakan (RC Strasbourg) blessé, l'AC Milan de nouveau sur Badé ?

Il a l'air malin, le journaliste italien Gianluca Di Marzio, qui assurait il y a quelques jours que la blessure au genou de Mohamed Simakan était diplomatique. Qu'en gros, le défenseur central voulait ainsi mettre la pression au RC Strasbourg afin qu'il le laisse rapidement s'engager avec l'AC Milan, qui en a fait sa priorité pour janvier. En réalité, le Marseillais est vraiment touché et devrait manquer les deux prochains mois de compétition. Et ça pourrait changer beaucoup de choses pour le RCS, pour les Rossoneri mais aussi… pour le RC Lens.

Pour l'instant, Simakan reste la priorité

En effet, si les dirigeants du Milan souhaitaient avoir un joueur tout de suite opérationnel, ils risquent de faire une croix sur Simakan et d'activer leur plan B, qui se nomme Loïc Badé. L'ancien Havrais est certes moins polyvalent que le Strasbourgeois (qui peut évoluer latéral) mais il est aussi moins cher (6 M€ contre 15 M€).

Maintenant, La Gazzetta dello Sport assure que, pour le moment, le Milan veut tout de même aller au bout des négociations pour Mohamed Simakan, convaincu que son potentiel est supérieur à toutes les autres recrues potentielles. Ce serait une bonne nouvelle pour les Sang et Or mais il reste encore trois semaines de mercato et beaucoup de choses peuvent changer…