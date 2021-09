RC Lens - Mercato : sortie de crise pour une ancienne promesse sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Parti à Dijon à l'été 2019, Mounir Chouiar était à l'époque considéré comme un grand espoir du RC Lens voire même du football français. Deux ans plus tard, il a sombré avec le club bourguignon. Mardi dernier, il a failli rebondir du côté de l'Espagne mais Levante a envoyé trop tardivement les papiers pour le transfert et le deal a capoté.

Néanmoins, des marchés restent ouvert, notamment celui de la Turquie, et c'est là-bas que Chouiar va tenter de relancer (déjà) sa carrière. Selon le journaliste de France Football Nabil Djellit, il devrait s'engager avec Matalyaspor. Seulement, il ne s'agira que d'un prêt. Le RC Lens ne touchera donc pas le pourcentage à la revente qu'il avait négocié à l'époque avec le DFCO…

On m'annonce une possibilité de voir Mounir Chouiar à Matalyaspor🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Si ça se confirme, c'est désespérant...

Comment faire n'importe quoi de sa carrière ?

#Mercato — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 5, 2021