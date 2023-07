RC Lens - Mercato : Spierings et Diouf sur le point de provoquer un premier départ ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que le RC Lens s'attend à perdre Seko Fofana, en partance pour Al-Nassr, les dirigeants lensois ont déjà recruté Stijn Spierings et Andy Diouf cet été pour combler le probable départ de l'Ivoirien. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Onana se rapproche d'un départ Mais les arrivées de Stijn Spierings et Andy Diouf pousse Jean Onana vers la sortie. Et le milieu de terrain camerounais serait la priorité de Besiktas, si l'on en croit les informations du média turc Sabah Spor. Après s'être vu refusé une offre de prêt pour l'ancien Girondin, le club stambouliote s'apprêterait à formuler une deuxième offre au club artésien pour s'attacher les services de Jean Onana, dont la valeur marchande est estimée à 6 millions d'euros par le site Transfermarkt. 🔴🔶 RC Lens - Mercato : un autre départ que Fofana et Openda se précise ! https://t.co/mdk1uB7etT — But! Lens (@But_Lens) July 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Besiktas insisterait pour recruter le milieu de terrain du RC Lens, Jean Onana, et préparerait une deuxième offre pour convaincre le club artésien de le laisser partir.

Fabien Chorlet

Rédacteur