RC Lens - Mercato : Strasbourg vise une ex piste de l'OM en cas de départ de Thomasson

RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

En quête d'un milieu offensif pour palier à la blessure de David Pereira da Costa et au départ de Gaël Kakuta, le RC Lens a jeté son dévolu sur Adrien Thomasson (RC Strasbourg, 29 ans). Un intérêt qui fait réagir le club alsacien, visiblement pas opposé au départ de l'ancien Nantais, sous contrat jusqu'en juin 2024. En effet, si l'on en croit l'insider Mohamed Toubache-Ter, le RCSA a même déjà avancé sur une piste en cas de départ d'Adrien Thomasson... Et il s'agit de l'ex joueur du SCO Angers, Angelo Fulgini (Mayence, 26 ans). Transféré en Allemagne l'été dernier pour 6 M€, le natif d'Abidjan n'est pas parvenu à faire son trou en Bundesliga où il est surtout comparé comme un remplaçant de luxe (14 apparitions mais seulement 489 minutes pour 0 but et 1 passe décisive). En cas de départ de Thomasson, Strasbourg a ciblé Angelo Fulgini. #RCSA #mainz05 #05inMarbella — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 6, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur