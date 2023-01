RC Lens - Mercato : Thomasson c'est moins cher qu'annoncé, un dernier coup se prépare cet hiver !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Absent de la feuille de match hier lors de RC Strasbourg – RC Lens (2-2), Adrien Thomasson est bel et bien déjà dans l'Artois et devrait parapher ce jeudi son contrat jusqu'en juin 2026 avec les Sang et Or. Si les Dernières Nouvelles d'Alsace annonçaient un deal compris entre 5 et 6 M€ pour le milieu offensif de 29 ans, ce serait en réalité beaucoup moins cher. C'est en tout cas ce qu'affirme Joël Domenighetti, le journaliste de L'Equipe dans le Nord. Franck Haise est fan de Thomasson depuis 2013-14 ! Le quotidien sportif parle d'un transfert de 3,9 M€ assorti de 500 000€ de bonus facilement atteignables car liés au nombre de matchs d'Adrien Thomasson dans sa nouvelle équipe. Le Haut-Savoyard passe sa visite médicale aujourd'hui. Le profil d'Adrien Thomasson a été largement validé par Franck Haise, le coach du RC Lens suivant l'actuel milieu de Strasbourg depuis son passage à Vannes en 2013-14. Si la priorité du Racing est désormais à sécuriser certains contrats de joueurs (Gradit, Medina, Saïd, Sotoca), une ultime recrue pourrait encore débarquer d'ici à la fin du mois à Lens...

Lens va signer Thomasson aujourd'hui ! Le RC Lens va ficeler la signature d'Adrien Thomasson (RC Strasbourg, 29 ans) ce jeudi. Coût du transfert : seulement 3,9 M€ + 500 000€ de bonus. L'arrivée du milieu offensif acté, les Sang et Or ont un autre coup en tête cet hiver.

