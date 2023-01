RC Lens - Mercato : Thomasson, montant du transfert connu et visite médicale programmée ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L’arrivée d’Adrien Thomasson au RC Lens se précise. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme qu’un accord a été trouvé entre le RCL et le RC Strasbourg pour le transfert du milieu (29 ans) qui était sous contrat jusqu'en juin 2024. L'ex-Nantais, qui s'est entraîné à part hier, doit passer sa visite médicale dans les 48 heures. RMC Sport évoque un montant légèrement inférieur à 5 millions d’euros pour le transfert, alors la visite médicale devrait avoir lieu d’ici à jeudi avant de signer un contrat de quatre ans. D’après Foot Mercato, qui confirme ces avancées, ajoute que le transfert devrait être bouclé dans la semaine sauf contretemps de dernière minute. Thomasson, qui a joué 15 matches de Ligue 1 dont 10 comme titulaire cette saison au RCSA, serait particulièrement séduit à l’idée de rejoindre le RC Lens. Adrien Thomasson en route vers Lens 🔴🟡



🔹transfert d’environ 5 millions d’euros



🔹 contrat de 4 ans, visite médicale mercredi ou jeudi



🔹le joueur ne s’est pas entrainé avec le groupe aujourd’hui à Strasbourg pic.twitter.com/qiOQNuTpye — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 10, 2023

Pour résumer Adrien Thomasson (29 ans), dans le groupe qui reçoit le RC Lens ce soir, vit ses dernières heures au RC Strasbourg. Il est même fort possible qu'il ne soit pas sur la feuille de match contre ce qui devrait être son futur club.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life