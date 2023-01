RC Lens - Mercato : trois prolongations et une nouvelle recrue offensive dans les tuyaux ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Alors que le RC Lens a recruté jeudi dernier Adrien Thomasson en provenance du RC Strasbourg et a officialisé ce mardi la prolongation de Wesley Saïd, le club artésien continuerait de s'activer en coulisses.

Medina, Gradit et Sotoca bientôt prolongés ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato, trois nouvelles prolongations seraient en très bonne voie. Ce serait celles de Facundo Medina, comme nous vous l'avons relayé ce mercredi matin, Jonathan Gradit et Florian Sotoca.

Concernant la suite du mercato hivernal, les dirigeants lensois envisageraient encore une recrue et sonderaient le marché pour un avant-centre afin de pallier l’indisponibilité d'Adam Buksa. Mais le club sang et or devrait donner en priorité du temps de jeu à Rémy Labeau Lascary, qui brille avec l'équipe réserve depuis le début de la saison.

Info RC Lens #mercato🟡🔴

▪️ prolongations en très bonne voie à Lens pour Jonathan Gradit, Florian Sotoca et Facundo Medina

▪️ piste n°9 en remplacement d'Adam Buksa, le RCL sonde le marché mais va donner en priorité du temps de jeu à Rémy LABEAU LASCARYhttps://t.co/QtXuNftGEt — Sébastien Denis (@sebnonda) January 18, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur