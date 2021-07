RC Lens - Mercato : un 2e club de Liga suit Facundo Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Après avoir vendu Loïc Badé au Stade Rennais pour plus de 20 M€, on comprend que le RC Lens n'ait aucune envie de torpiller sa défense centrale en se séparant en plus de Facundo Medina. Avec le chèque des Bretons, les dirigeants sang et or sont tranquilles financièrement et peuvent se permettre de refuser les avances des courtisans de l'Argentin. Mais reste à savoir ce que le principal intéressé en pensera car il se met en tête qu'un départ serait la meilleure option pour lui…

Il y a trois jours, la rumeur d'un intérêt d'un club espagnol pour l'ancien de Talleres avait filtré. Sans que son nom n'ait été dévoilé. Il s'agissait en fait de la Real Sociedad. Auquel il faut désormais ajouter le Celta Vigo, selon MSV Foot. L'un comme l'autre club ibérique a des arguments à faire valoir pour convaincre Medina de venir. La Sociedad, vainqueur de la Copa del Rey 2020 (disputée en… 2021 face au rival de l'Athletic), est qualifiée pour la prochaine Ligue Europa. Quant à Vigo, il est dirigé par un compatriote de Medina, Eduardo Coudet. Sans compter que la Liga a un attrait naturel plus grand chez n'importe quel footballeur, particulièrement les Sud-Américains…

En plus de la Sociedad, le Celta Vigo garderait également un œil attentif sur Facundo Médina. #RCLens #CeltadeVigo https://t.co/S2fIheH3pC — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 13, 2021