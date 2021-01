RC Lens - Mercato : un 2e courtisan débarque pour Radovanovic

Après un été dispendieux, le Racing Club de Lens aimerait bien dégraisser cet hiver, même si le temps presse. Parmi les candidats au départ figure Aleksandar Radovanovic. Le défenseur central serbe de 27 ans, titulaire depuis son arrivée en 2018, n'a joué qu'un seul match durant la campagne actuelle, le 18 octobre lors de la déroute à Lille (0-4). Franck Haise ne compte pas sur lui, preuve en est qu'il ne figure presque jamais sur les feuilles de match. Un départ s'impose donc.

Courtrai rejoint Charleroi sur la liste des clubs intéressés

Dimanche, un intérêt de Charleroi a filtré dans la presse belge. Actuels 8es de Jupiler League, les Zèbres sont dirigés par le sulfureux Mehdi Bayat, frère de Mogi, officieux directeur sportif du FC Nantes et agent de très nombreux joueurs outre-Quiévrain. Les Mogi font l'objet d'une enquête de la justice belge depuis de nombreuses années pour des affaires en tous genres.

L'autre piste, révélée par le site Internet du média belge Le Soir, mène à Courtrai. Treizième de JL, le club du Malaisien Vincent Tan (également propriétaire de Cardiff et de trois autres clubs) aurait même formulé une offre au RC Lens. Le site Lensois.com rappelle que le Club Bruges avait également approché les Sang et Or pour leur défenseur l'été dernier. Ça sent bon pour un transfert d'ici la clôture du mercato…