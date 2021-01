RC Lens - Mercato : un 3e courtisan mais Radovanovic a fait son choix

Selon La Voix du Nord, le transfert d'Aleksandar Radovanovic n'est plus qu'une question d'heures. Le quotidien nordiste écrit que "les différentes parties sont en contact très avancé et règlent les derniers détails qui devraient permettre d'aboutir, sauf retournement de situation, à un accord". Jusqu'à présent, les intérêts de Charleroi et Courtrai avaient filtré. LVDN ajoute celui d'un club espagnol dont le nom n'a pas été dévoilé. Mais c'est bien à Courtrai que le Serbe devrait signer pour un montant encore inconnu.

Arrivé en 2018 en Artois en même temps que Philippe Montanier, le défenseur central avait eu un impact immédiat sur l'équipe. Hélas, une rupture du ligament croisé du genou droit en novembre de cette même année avait brisé son élan. Plus à l'aise dans un système à deux centraux qu'à trois comme celui prôné par Franck Haise, il était condamné à un départ étant donné que l'entraîneur du RCL ne changera pas de tactique vu ses bons résultats. C'est donc en Belgique que la suite de sa carrière le conduira.