RC Lens Mercato : un agent star s’active sur le dossier Andy Diouf

Arrivé l’été dernier au RC Lens avec l’étiquette du remplaçant de Seko Fofana, Andy Diouf (20 ans) commence à peine à faire son trou chez les Sang et or. Pourtant l’ancien joueur du Stade Rennais et du FC Bâle intéresse déjà du beau monde.

Pini Zahavi derrière les rumeurs concernant Andy Diouf ?

Comme révélé vendredi, le milieu de terrain de l’équipe de France Espoirs plait à plusieurs clubs de Premier League tels que Brighton, Wolverhampton ou encore Fulham. Sports Zone apporte également quelques précisions sur le dossier.

Depuis peu, Andy Diouf aurait changé d’agent pour rejoindre l’écurie de l’israélien Pini Zahavi, très fort sur le marché de Premier League. Pour autant, le natif de Neuilly-sur-Seine ne se ferme aucune porte… Pas même celle de rester à Lens, qui aura sans doute à cœur de le garder alors qu’une fin de cycle se prépare cet été (Haïdara, Danso, Medina, etc.).

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Andy Diouf a un nouvel agent : Pini Zahavi ! 🔴🟡🇫🇷✨



▫️Le joueur attire déjà le marché anglais.



▫️Le joueur est ouvert et considère toutes les options, il se sent d’ailleurs très bien à Lens. pic.twitter.com/JJQO8TqoBR — SPORTS ZONE (@SportsZone__) February 16, 2024

