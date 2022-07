RC Lens - Mercato : un ailier résilie son contrat et file en Grèce

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

À 28 ans, Gaëtan Robail a choisi de poursuivre sa carrière à l'étranger. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 2 (Valenciennes, Paris FC et Pau), l'ailier du RC Lens a privilégié une première expérience hors de France. Après avoir trouvé un accord avec le RC Lens pour être libéré de sa dernière année de contrat, l’intéressé s'est engagé pour deux saisons avec le club grec d'Atromitos, basé à Athènes. Il quitte ainsi le club artésien, auquel il avait été cédé par le PSG en 2019, en n'y ayant joué qu'une seule saison (7 buts en 24 apparitions en L2 en 2019-2020). Robail était prêté la saison dernière à Valenciennes (L2), pour un total de 35 matches disputés toutes compétitions confondues (quatre buts, cinq passes décisives).

Bastien Aubert

Rédacteur

