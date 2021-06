RC Lens - Mercato : un ancien attaquant de Premier League dans le viseur

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce mardi, le coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi, a expliqué en conférence de presse que le mercato des Sang et Or était calé presque au centimètre près. « On a une feuille de route assez clair sur ce que l’on peut faire sans départ ou non », a-t-il déclaré. L'un des postes à pourvoir concerne l'attaquant, qui a vu Arnaud Kalimuendo retourné au PSG à l'issue de son prêt.

Selon le média MSV Foot, les Artésiens lorgneraient Aly Mbwana Samatta, attaquant tanzanien de 28 ans. Passé par le TP Mazembe et Genk, où il a explosé, il a été recruté pour 12 M€ par Aston Villa en janvier 2020. Mais les Villans l'ont cédé dans la foulée à Fenerbahçe, où il est aujourd'hui en fin de contrat. Même s'il sort d'une saison moyenne à 6 buts en 30 matches, Samatta est un pari qui se tente puisqu'il est gratuit…

