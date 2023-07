RC Lens - Mercato : un ancien chouchou de l'OM pour succéder à Openda ?

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Un buteur belge pour succéder à un autre buteur belge au RC Lens ? Le record de transfert de l'OM pour prendre la suite du record de transfert du RC Lens ? Ce dimanche, on apprend que les Sang et Or lorgneraient Michy Batshuayi pour remplacer Loïs Openda à la pointe de leur attaque. Ce dernier a été transféré au RB Leipzig moyennant 44 M€. Il laisse un grand vide puisqu'il a marqué 21 buts pour sa première et seule saison en Ligue 1. Vingt et un buts ayant largement contribué à la qualification directe du Racing pour la prochaine Champions League.

Il sort d'une saison à 20 buts avec Fenerbahçe

Pour remplacer Openda, les dirigeants lensois auraient fait le choix de l'expérience et non du pari. Selon le média African Football, Michy Batshuayi serait l'un des noms inscrits sur leurs tablettes. Le Belge de 29 ans, qui évolue désormais à Fenerbahçe, n'est pas un inconnu en France puisque, de 2014 à 2016, il a évolué à l'OM, où il était adoré des supporters. Puissant, technique et très jovial, Batshuayi avait été transféré pour 39 M€ à Chelsea à l'été 2016, où il n'a pas connu la même réussite. Sa cote serait quatre fois moindre aujourd'hui, selon Transfermarkt. Avec Fenerbahçe, il a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues en 32 matches la saison passée...

Lens, Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile ilgileniyor. (+1 Fransa takımı)



• Openda'yı Leipzig'e, Buksa'yı Antalyaspor'a gönderen Fransız ekibi, 2 santrfor kadroya dahil edecek.



• Lens, bu sezon Openda ve Onana satışlarından yaklaşık 70 milyon € kazandı. (Afrika… pic.twitter.com/tJEJwCKNM7 — Digital SPORT 🇹🇷 (@DijitalSport) July 16, 2023

