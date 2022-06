RC Lens - Mercato : un ancien de l'OM favori pour prendre la suite de Farinez

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Ce matin, nous avons relayé les informations du compte Twitter MSV Foot, qui a listé les remplaçants potentiels de Wuilker Farinez, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche avec la sélection vénézuélienne et absent pour six mois. Walter Benitez (OGC Nice), Andriy Lunin (Real Madrid), Maduka Okoye (Watford) et Hervé Koffi (Charleroi) sont autant de candidats à la succession du malheureux portier. Mais visiblement, un joueur se dégage et il ne figure pas dans cette liste !

Après que David Ornstein, journaliste du média anglais The Athletic, ait annoncé que Brice Samba voulait quitter Nottingham Forest, qu'il vient pourtant de faire remonter en Premier League, l'insider Mohamed Toubache-Ter a expliqué que l'ancien portier de l'OM avait une bonne raison de quitter les champions d'Europe 1979 et 1980 : des contacts avancés avec le RC Lens ! Selon lui, Bamba serait même la priorité des Sang et Or pour le poste de gardien. Forest a proposé à son joueur de prolonger mais celui-ci a refusé et, bien qu'il soit encore lié jusqu'en 2023 avec les Reds, il a demandé à partir cet été. Il faut désormais au Racing se mettre d'accord avec Nottingham. Formé au Havre, Brice Samba (28 ans) a joué à l'OM de 2013 à 2017 en tant que doublure de Steve Mandanda puis à Caen de 2017 à 2019 avant de mettre le cap sur l'Angleterre.

Absolument rien d’étonnant.



Le board lensois est sur le dossier depuis des mois. @samba_brice est la priorité du #RCLens.

Reste à trouver accord club-club.



Ça lui permettra de retrouver son très bon ex-entraîneur des gardiens @HerveSekli « Caen » !! #NFFC https://t.co/vDwx1jjJg1 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 7, 2022

Pour résumer Parmi les gardiens que le RC Lens suite pour succéder à Wuilker Farinez, gravement blessé et absent pour au moins six mois, Brice Samba, formé à l'OM mais désormais à Nottingham Forest, avec qui il vient d'obtenir la promotion en Premier League, fait figure de favori.

