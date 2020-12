RC Lens – Mercato : Un ancien de la Gaillette ne regrette pas son départ

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au LOSC

Le site Lensois.com donne des nouvelles des joueurs qui ont quitté le RC Lens l'été dernier. Et parmi eux, Moussa Sylla réalise une belle saison du côté de Cholet. Son club, actuel 4e, est dans la course à la montée en L2. Et le latéral droit (21 ans) y trouve un temps de jeu qu'il n'aura jamais eu au RCL. Prêté à Bourg-en-Bresse puis à Padoue, Sylla s'est installé comme un titulaire au sein de la défense choletaise. Il totalise 12 titularisations. Au sein d'une formation qui n'est qu'à 4 points du Red Star, actuel barragiste.