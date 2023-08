RC Lens - Mercato : un ancien du LOSC a signé en catimini !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pendant plusieurs semaines, le jeune latéral droit français, Simon Ramet, formé au LOSC et libre de tout contrat cet été depuis son départ des Dogues, était mis à l'essai par le RC Lens. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Ramet a transformé l'essai ! Et l'essai du joueur de 20 ans se serait avéré concluant puisqu'il se serait engagé avec le club artésien, d'après nos confrères de Lensois.com. Le RCL n'a toutefois pas encore officialisé la nouvelle. Apparu à 10 reprises dans le groupe de Paulo Fonseca la saison dernière et auteur de sa première en professionnel lors de la victoire face à Toulouse (2-0), le 18 mars dernier, Simon Ramet évoluera dans un premier temps avec l'équipe réserve des Sang et Or. Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens aurait bouclé l'arrivée d'un joueur en provenance du LOSC. Il s'agit du jeune latéral droit français, Simon Ramet, dont l'essai chez les Sang et Or se serait avéré concluant.

Fabien Chorlet

Rédacteur