RC Lens – Mercato : un ancien flop lensois et des Girondins a rebondi grâce à Banza

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En 2018, le RC Lens avait décidé de miser sur un drôle de pari avec la venue de Moussa Maazou. L'attaquant nigérien, qui n'avait déjà pas marqué les esprits lors de ses passages en Ligue 1, notamment chez les Girondins, avait fait figure de gros flop chez les Sang et Or.

Pourtant, Moussa Maazou en a profité pour nouer quelques liens qui lui sont utiles pour rebondir. Après avoir connu plusieurs clubs depuis Lens, l'attaquant s'est engagé ces derniers jours avec le club luxembourgeois de la Jeunesse d'Esch. Et lors de sa présentation, Maazou a confié qu'un certain Simon Banza, l'attaquant actuel du RC Lens, avait été déterminant dans sa venue.

« Non, je ne connaissais pas Esch personnellement mais j’avais un ami qui avait joué ici au Luxembourg. Simon Banza avait été prêté ici. Quand je lui ai dit que j’allais jouer au Luxembourg, il m’a dit de foncer car le championnat est d’un bon niveau. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas le championnat luxembourgeois, ils pensent que c’est Français. Le foot aujourd’hui est universel », a déclaré Maazou dans des propos relayés par Lensois.com.